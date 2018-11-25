اتفاقية بين الجزائر والهند لتركيب الجرارات

تم، يوم أمس السبت، بمقر مؤسسة "أل دي أزواو" الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بوادي عيسي بتيزي وزو التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدير العام لشركة "أل دي أزواو" الجزائرية مع أرفيند ماثيو رئيس العمليات الدولية لمجمع "ماهيندرا" من الهند لتركيب الجرارات و صناعة المعدات الزراعية .

التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في الوقت الذي تنتظر شركة "أزواو" الضوء الأخضر من وزارة الصناعة لإنجاز مصنع تركيب الجرارات بمؤسسته الواقعة بالمنطقة الصناعية بوادي عيسي شرق بلدية تيزي وزو علما أنه قدم ملفه منذ ماي 2017 وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا يزال النشاط معلق وهذا ما يثير قلق أصحابه والعمال الذين ينتظرون بفارغ الصبر الشروع في عملهم . وأرجع حميتوش مولا مدير الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو هذا الـتأخر لإجراءات إدارية وأن الأمور حسبه ستسوى قريبا .

للإشارة سيخلق المشروع 225 منصب عامل دائم في انطلاقته على أن يرتفع عدد العمال بالمؤسسة سنة 2021 إلى 520 عامل و سيتم تركيب 5000 جرار سنويا مع الإشارة إلى أن شركة "أل دي أزواو" قد أنشأت مدرسة لتكوين موظفيها ووقعت اتفاقية شراكة مع جامعة مولود معمري بتيزي وزوو لتوظيف مهندسين جامعيين وتوفير تدريبات ميدانية للطلبة الجامعيين.