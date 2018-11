ولد قدور : 70 إلى 80 دولارا هو السعر الأكثر عدلا لبرميل النفط

أكد المدير العام للمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، أمس السبت ، أن سعر برميل النفط المتراوح ما بين 70 و 80 دولار، يعتبر السعر الأكثر عدلا بالنسبة للجزائر ، إذا ظل على هذه الوتيرة لبضعة سنوات .

وقال ولد قدور في ندوة صحفية نظمت عقب التوقيع على عقود مع المجمع الايطالي "إيني" إن: " السعر الذي يتراوح ما بين 70 و 80 دولار أمريكي يعد أكثر عدلا للجزائر"، في حين تتراوح الأسعار حاليا ما بين 60 و 70 دولار أمريكي، و هو ما لا يسمح للبلد و المجمع بالقيام بتخطيطات مستقبلية في القطاع ، يضيف المدير العام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد أبدى في وقت سابق ، رضاه عن تراجع سعر النفط إلى 54 دولارا للبرميل ، معتبرا ذلك بمثابة إعفاء ضريبي للولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، كما دعا السعودية إلى المساهمة في المزيد من الانخفاض للأسعار.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!