أويحيى يطلق مشروع استغلال الفوسفات

يتوجه الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم غد الاثنين إلى ولاية تبسة للإشراف على مراسم التوقيع على اتفاق شراكة بين المجمعين الجزائريين "سوناطراك" و"أسميدال-منال" و المجمعات الصينية التي تشرف على تسييرها شركة سيتيك، لإطلاق المشروع المندمج حول استغلال الفوسفات.

و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الأحد، أن " أحمد أويحيى سيتوجه غدا الإثنين إلى ولاية تبسة ليترأس مراسم التوقيع على اتفاق شراكة بين المجمعين الجزائريين سوناطراك و أسميدال-منال و المجمعات الصينية التي تشرف على تسييرها شركة سيتيك".

كما أضاف نفس المصدر، أن "الوزير الأول سيكون خلال هذه الزيارة مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير الطاقة مصطفى قيطوني و وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي.