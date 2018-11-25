أويحيى يطلق مشروع استغلال الفوسفات

أويحيى يطلق مشروع استغلال الفوسفات

يتوجه الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم غد الاثنين إلى ولاية تبسة للإشراف على مراسم التوقيع على اتفاق شراكة بين المجمعين الجزائريين "سوناطراك" و"أسميدال-منال" و المجمعات الصينية التي تشرف على تسييرها شركة سيتيك، لإطلاق المشروع المندمج حول استغلال الفوسفات.

و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول اليوم الأحد، أن " أحمد أويحيى سيتوجه غدا الإثنين إلى ولاية تبسة ليترأس مراسم التوقيع على اتفاق شراكة بين المجمعين الجزائريين سوناطراك و أسميدال-منال و المجمعات الصينية التي تشرف على تسييرها شركة سيتيك".

كما أضاف نفس المصدر، أن "الوزير الأول سيكون خلال هذه الزيارة مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير الطاقة مصطفى قيطوني و وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي.

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