إطلاق نار قرب سفارة النمسا بتركيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الأحد، أنه تم إطلاق عدة طلقات ليلة أمس السبت بالقرب من سفارة النمسا في العاصمة التركية أنقرة.

وتم إطلاق النيران في الهواء من سيارة بيضاء، وقد أسرعت قوات الأمن إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة من المبنى الدبلوماسي. ولا يوجد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين.

ووفق تقارير إخبارية فإن الحادث وقع منتصف الليل في طريق أتاتورك في مدينة أنقرة، حيث يوجد عدد من السفارات فيما تقوم الشرطة بالبحث عن السيارة البيضاء.

وفي شهر أوت الماضي أطلق مسلحون، قالت الشرطة إنهم كانوا مخمورين، النار على السفارة الأمريكية، مما أدى إلى وقوع ضحايا، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين لهما سجلات إجرامية.