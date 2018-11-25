الحكومة تتخذ خطوة هامة بعد الارتفاع المحسوس في أسعار فاكهة الموز

يبدو أن ارتفاع أسعار فاكهة الموز ووصولها الى ما يقارب 800 دج، مؤخرا، عجل بوزارة التجارة لسحب هذه المادة من قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد.

أعلنت وزارة التجارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن سلعتي الموز الطازج و اللحوم المجزئة لا تخضع لنظام الحصص ولا لرخص الاستيراد.

وفي سياق الإجراءات الجديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع و السلع، تعلم الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن سلعتي فاكهة الموز الطازج بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00 و اللحوم بالقطع المعرفة بعنوان الفصل 02 للتعريف الجمركي -لحوم و أحشاء صالحة للاستهلاك- بالتعريفة الجمركية الفرعية 0803.90.10.00، لا تخضع لنظام الحصص أو رخص الاستيراد.

يأتي هذا في إطار تنظيم عمليات استيراد لبعض السلع التي تخضع لمعايير تأطير خاصة منذ مطلع سنة 2018، و من اجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية و مكافحة المضاربة و الاحتكار و رفع الأسعار، و إضفاء الشفافية و التنافسية في المعاملات التجارية ، يضيف نفس المصدر.