الجزائر تدين جريمة اغتيال جمال خاشقجي

أدانت الجزائر جرمة اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي، معربة عن “قناعتها” بأن العدالة السعودية ستسلط الضوء على هذه القضية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن “الجزائر التي تربطها مع العربية السعودية علاقات الأخوة والتعاون، وتتبادل معها نفس المصير المشترك على قناعة بأن القضاء السعودي سيسلط الضوء على هذه الجريمة”.

وأكد بن علي شريف أن “الجزائر على علم بالتحقيق الذي تباشره العدالة السعودية في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وفقا لما أعلنه النائب العام للمملكة العربية السعودية، يوم في 16 نوفمبر”.

وأضاف بأن “الجزائر التي تدين بقوة الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، قد سجلت النتائج التي توصلت اليها العدالة السعودية حول ملابسات ارتكاب الجريمة وهوية أولئك الذين أمروا بها و بتنفيذها”، حسب عبد العزيز بن علي الشريف.

وتعد المرة الأولى التي تبدي فيها الجزائر، رسميا، موقفها إزاء اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في 2 أكتوبر الماضي.

ورغم أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد امتدت تداعياتها إلى العلاقات الإقليمية والدولية، وخلفت موجة استنكار عالمية، على المستويين الرسمي والشعبي، إلا أن الخارجية الجزائرية لم تدل بأي تصريحات ولم تعلن عن أي موقف يخص القضية.

ويأتي تحرك الجزائر قبيل زيارة مرتقبة (غير مؤكدة) سيقوم به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الجزائر في إطار جولة تقوده إلى عدد من الدول.