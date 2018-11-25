معاذ بوشارب: الرئيس سيعلن موقفه من الرئاسيات في الوقت المناسب

أفاد منسق القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أن رئيس الجمهورية سيعلن موقفه من الرئاسيات في الوقت المناسب.

وخلال تنصيب الهيئة المسيرة للأفلان، صرح أنه لا يوجد ما يستعجل الحزب لإعلان ترشح رئيس الجمهورية من عدمع في الرئاسيات.

وقال في هذا الشأن إنه أمام الحزب كل الوقت، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأشار أن الحزب سيدعم برنامج الرئيس الممتد آفاق 2030، وسيسايره، لأنه البرنامج الأصلح الذي سيوصل الجزائر إلى بر الأمان.