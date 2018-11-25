"الفاف" تكشف رسميا عن منافس الخضر وديا شهر مارس

كشف موقع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن إسم المنافس الذي سيتبارى وديا مع الخضر شهر مارس من السنة المقبلة، بحيث سيواجه أشبال المدرب جمال بلماضي المنتخب التونسي في تاريخ لم يتم تحديده بعد، على أن تلعب بالجزائر.

وبحسب ما أشير في الموقع، فإن المواجهة ترسمت على هامش إجتماع إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بالرباط المغربية، أين حدث الإتفاق بين إتحادية المنتخبين على برمجة ودية شهر مارس.

وبحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن المباراة ستبرمج عقب اللقاء المرتقب للخضر ضد غامبيا في آخر جولات تصفيات "كان" 2019.