أول تأكيد رسمي جزائري بخصوص زيارة ولي العهد السعودي

تأكدت رسميا زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الجزائر، حيث لم ينف وزير الطاقة مصطفى قيتوني وجود الزيارة عندما سئل اليوم الأحد 25 نوفمبر من طرف صحفيين على هامش زيارته رفقة وزير الداخلية إلى حاسي مسعود، حول ما إذا كان ملف أسعار النفط مدرج في المباحثات التي سيقوم بها المسؤول السعودي مع نظرائه الجزائريين.

وقال قيتوني أن "ملف أسعار النفط غير مدرج في هذه الزيارة" و أن "الجزائر ستناقش هذا الملف خلال اجتماع أوبك المرتقب في ديسمبر الداخل".

ومن المرتقب أن يشرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويحل بن سلمان في الجزائر مباشرة بعد نهاية زيارته إلى الأرجنتين أين يشارك في قمة العشرين نهاية الشهر الجاري.

وتعد هذه الزيارة إلى الجزائر الأولى من نوعها لبن سلمان منذ تعيينه وليا للعهد.