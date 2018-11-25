ألبسة من صنع "صهيوني" تروج بالجلفة

تمكنت مفتشية أقسام مصالح الجمارك، مساء أمس السبت، من حجز 11700 قطعة لباس للنساء و الأطفال مختلفة الأنواع و الأشكال، صهيونية الصنع.

و حسب مصادر عليمة لـ "الخبر"، فان العملية جاءت أثناء المراقبة لذات المصالح على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والمسيلة وبالضبط بمفترق الطرق بالمنطقة المسماة "المويلح" شرق الجلفة، وبعد تفتيش شاحنة كان على متنها سائق ومرافقه، تم تفتيش البضاعة اتضح أنها من صنع صهيوني.

و هذه البضاعة ــــ حسب مصادرناـــ كانت قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري في اتجاه مدينة الجلفة قصد تسويقها في الأسواق المحلية.