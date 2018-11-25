مصالح الدرك تعثر على مستكشفي المناطق الجبلية المختفين ببجاية

عثرت مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني في حدود منتصف نهار اليوم على أفراد مجموعة المستكشفين للمناطق الجبلية الذين تاهوا في الجبل الأبيض المدعو محليا أذرار أملال.

ويأتي ذلك بعد ساعات طوال من البحث في ظروف صعبة جدا والتابعين للجمعية السياحية و الثقافية لولاية بجاية ، المتجولون فوجئوا في حدود الواحدة زوالا بضباب كثيف أفقدهم الرؤية وتاهوا في وسط الغابات ولم يتمكن من الوصول إلى أقرب قرية إلا أربعة منهم، وحوالي 14 منهم ظلوا الطريق إلى غاية منتصف نهار اليوم .

ومباشرة بعد إعلان اختفائهم تجند رجال الدرك و الحماية المدنية رفقة عدد من المتطوعين و شرعوا في البحث عن المفقودين وسط ظروف جوية صعبة جدا .