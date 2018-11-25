بتمويل إماراتي.. الكيان الصهيوني يصدر الغاز لأوروبا

وقع الكيان الصهيوني، اتفاقا وصف بـ"التاريخي" لمد خط غاز يربطها بأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة العبرية الثانية.

كما ذكرت صحيفة معاريف الصهيونية، انه وبعد يومين من المناقشات، وقع الكيان الصهيوني واليونان وإيطاليا وقبرص على اتفاق تاريخي للسماح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم، يربط بين الأراضي المحتلة وأوروبا ، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي.

ويبلغ طول خط الأنابيب 2000 كيلومتر وعمق 3.5 كيلومتر تحت سطح البحر، وسوف يسمح للكيان الصهيوني بتصدير الغاز إلى البلقان وأوروبا الشرقية.

والمبادرة قدمها وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتس ، للمرة الأولى إلى الاتحاد الأوروبي والتي وافقت على استثمار 100 مليون دولار في دراسة الجدوى.

ويقدر أنه في غضون بضعة أشهر سيبدأ العمل بها في غضون خمس سنوات. ومن بين العناصر الهامة التي يجب ملاحظتها، افتتاح سوق الغاز الأوروبية المزدهرة للاقتصاد الصهيوني .

وقال شتاينتس:"على مدى عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا، وسيكون تصدير الغاز إلى حد ما منافس للدول العربية".