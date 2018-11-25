احتجاج ضد رفع مصاريف تسجيل الطلبة الأجانب بفرنسا

من المرتقب أن يتم يوم السبت المقبل تنظيم تجمع بباريس للاحتجاج على رفع مصاريف التسجيل بالجامعة بالنسبة للطلبة الأجانب بفرنسا.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد ،تعتزم عدة نقابات ومنظمات جامعية التجند ضد هذا القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول، إيدوارد فليب يوم 19 نوفمبر و الذي أثار ردود فعل قوية لدى الجامعيين والسياسيين الذي وصفوه ب"العنصري" و "المعادي للأجانب".

وطالبت 14 جمعية لطلبة أجانب وكذا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا ، في مقال صحفي، "إلغاء هذا الإجراء" و دعت إلى تنظيم تجمعات يوم 1 ديسمبر بساحة بانتيون بباريس وفي مدن أخرى.

كما تم إطلاق عريضة على "change.org" (أرضية من أجل التغيير) فاقت يوم الاثنين 160.000 توقيع.

وأعلن الوزير الأول الفرنسي بأن الطلبة الأجانب غير المقيمين في الفضاء الاقتصادي الأوروبي مطالبون سنة 2019 بدفع مصاريف التسجيل بالجامعة الفرنسية المقدرة ب2.770 أورو بالنسبة لليسانس عوض 170 أورو و 3.770 أورو للماستر عوض 243 أورو.

للتذكير، فإن الطلبة الجزائريين في فرنسا يعدون من بين الطلبة الأكثر عددا حيث يقدر عددهم ب 30.521 طالب مقابل 26.116 سنة 2017 حسب آخر معطيات لـكامبوس فرانس.