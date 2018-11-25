تجمع طلابي بباريس السبت المقبل ضد رفع مصاريف تسجيل الطلبة الأجانب

سيتم يوم السبت المقبل، تنظيم تجمع بباريس للاحتجاج على رفع مصاريف التسجيل بالجامعة بالنسبة للطلبة الأجانب وبينهم الجزائريين، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوسط الجامعي الفرنسي.

و طالبت 14 جمعية لطلبة أجانب بينهم اتحاد الطلبة الجزائريين بفرنسا، وكذا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا في مقال صحفي “إلغاء هذا الإجراء” و دعت إلى تنظيم تجمعات يوم 1 ديسمبر بساحة بانتيون بباريس وفي مدن أخرى.

وتعتزم عدة نقابات ومنظمات جامعية التجند ضد هذا القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول, إيدوارد فليب يوم 19 نوفمبر و الذي أثار ردود فعل قوية لدى الجامعيين والسياسيين الذي وصفوه ب “العنصري” و “المعادي للأجانب”.

كما تم إطلاق عريضة على “change.org“ (أرضية من أجل التغيير) فاقت يوم الاثنين 160.000 توقيع.

وأعلن الوزير الأول بأن الطلبة الأجانب غير المقيمين في الفضاء الاقتصادي الأوروبي مطالبون سنة 2019 بدفع مصاريف التسجيل بالجامعة الفرنسية المقدرة ب2.770 أورو بالنسبة لليسانس عوض 170 أورو و 3.770 أورو للماستر عوض 243 أورو.

و بالنسبة للجمعيات الطلابية والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا, فإن هذا الرفع “الكبير” لمصاريف تسجيل الطلبة المنحدرين من بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي “يكرس إرادة الحكومة الفرنسية في انتقاء الشباب المستفيدين من تعليم عالي بفرنسا”, مؤكدين بأن الحكومة الفرنسية, من خلال هذا الإجراء, لا تبحث في الحقيقة سوى عن الطلبة المنحدرين عن أسر ثرية تتوفر على وسائل الدفع.

ومن بين الموقعين على هذا المنبر هناك اتحاد الطلبة الجزائريين بفرنسا وفيدرالية الطلبة والمتربصين السنغاليين بفرنسا و اتحاد الطلبة الفيتناميين بفرنسا وجمعية المتخرجين والطلبة الماليين و جمعية الطلبة المصريين بفرنسا.

للتذكير, فإن الطلبة الجزائريين في فرنسا يعدون من بين الطلبة الأكثر عددا حيث يقدر عددهم ب 30.521 طالب مقابل 26.116 سنة 2017 حسب آخر معطيات لـكامبوس فرانس.

وفي قائمة عدد الطلبة ال25 لسنة 2017, احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد المغرب و الصين ب +10% مسجلة زيادة في العدد ما بين 2011 و 2016.

وفي الترتيب الجديد, انتقلت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد المغرب (39.855) وتتقدم على الصين (30.071) ليبلغ إجمالي الطلبة الأجانب الذين اختاروا مزاولة دراستهم في فرنسا 343.400 طالب خلال السنة الجامعية 2017-2018.