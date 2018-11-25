رياح قوية تصل إلى 60 كم/سا على المناطق الساحلية غدا الإثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، على المناطق الغربية والوسطى، سحب عابرة مع رياح، وتكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية وكذا المناطق الداخلية محملة ببعض الأمطار المحلية الخفيفة.

وسجّلت رياح قوية على المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى 60 كم/سا، وتكون من غربية إلى شمالية غربية.

أما المناطق الشرقية، فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، أجواء غائمة غالبا، على المناطق الساحلية والداخلية مع بعض الأمطار المتفرقة، لتزداد حدة خلال الليل حيث تكون غزيرة أحيانا.

وذكر الديوان، أن المناطق الجنوبية، ستعرف سحب عابرة مع ضباب على شمال الصحراء والجنوب الغربي، لتتلاشى هذه السحب وتصبح الأجواء صافية على العموم.