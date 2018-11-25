سيليا خشني تتوج بالمرتبة الثالثة في “نجوم العلوم”

توجت المهندسة الجزائرية، سيليا خشني، بالمرتبة الثالثة في برنامج “نجوم العلوم” بموسمه العاشر، الذي اختتم ليلة أمس بالإعلان عن نتائجه.

وقد حلت، سيليا خشني، في المرتبة الثالثة بمخترعها المتمثل في رصد وتشويش طائرات الدرونز لحماية المنازل، بعد كل من المخترع الفلسطيني، وليد البنا، الذي حلّ في المرتبة الأولى باختراعه المتمثل في نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ، بينما عادت المرتبة الثانية للمخترعة السورية، نور مجبور، عن تقديمها لعدة البحثية لتشخيص مرض الباركنسون.

بينما عادت المرتبة الرابعة لسالم الكعبي، من سلطنة عمان الذي قدم مشروع دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين.