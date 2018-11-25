لماذا أغلقت مداخل العاصمة؟

واجه زوار العاصمة اليوم الأمرين، عبر كل مداخل الولاية بسبب تضييق حركة السير عبر الحواجز الأمنية.

اعتاد سكان العاصمة وزوارها أن يتم غلق مداخلها مع كل مسيرة لمعطوبي الجيش، غير أنه اليوم ولأسباب مجهولة تم غلق منافذ العاصمة عبر مختلف الحواجز الامنية كحاجز أمن باب علي أين تم تخصيص رواق واحد للمركبات ما تسبب في تشكل كيلومترات من الطوابير.

نفس الشيء بالنسبة للمدخل الشرقي أن وصل اختناق حركة المرور إلى غاية الأخضرية. فشهد حاجز الأمن على مستوى الرغاية نفس الزحمة.

ولم ينجو السائقين القادمين الى العاصمة في وقت مبكر. ويبقى الى غاية كتابة هذه الأسطر السبب مجهولا! .