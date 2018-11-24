ماكرون لأصحاب "السترات الصفراء": "عار" عليكم ما تفعلون ..فيديو !
استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم السبت ، بلهجة شديدة ، أعمال العنف التي عرفتها احتجاجات "السترات الصفراء" ضد رفع رفع أسعار الوقود في البلاد ، وقال إنه من العار أن يتم الاعتداء على المواطنين والصحفيين في هذه الاحتجاجات.
وقال ماكرون في تغريدة على حسابه في تويتر :"شكرا لقوات حفظ النظام على شجاعتهم واحترافيتهم"، وتابع:" إنه لعار على أولئك الذين اعتدوا عليهم، عار على من اعتدى على مواطنين آخرين وصحفيين ، عار على من حاولوا ترهيب منتخبين محليين"، قبل أن يضيف:"لا مكان لهذه الاعتداءات في الجمهورية".
Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 novembre 2018
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