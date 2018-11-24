ماكرون لأصحاب "السترات الصفراء": "عار" عليكم ما تفعلون ..فيديو !

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم السبت ، بلهجة شديدة ، أعمال العنف التي عرفتها احتجاجات "السترات الصفراء" ضد رفع رفع أسعار الوقود في البلاد ، وقال إنه من العار أن يتم الاعتداء على المواطنين والصحفيين في هذه الاحتجاجات.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه في تويتر :"شكرا لقوات حفظ النظام على شجاعتهم واحترافيتهم"، وتابع:" إنه لعار على أولئك الذين اعتدوا عليهم، عار على من اعتدى على مواطنين آخرين وصحفيين ، عار على من حاولوا ترهيب منتخبين محليين"، قبل أن يضيف:"لا مكان لهذه الاعتداءات في الجمهورية".