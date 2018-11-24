إيران تتدخل في الانتخابات البحرينية بـ40 ألف رسالة نصية!

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين ، اليوم السبت ، عن رصد عدد من أرقام الهواتف الإيرانية المستخدمة في بث رسائل نصية تحرّض المواطنين على مقاطعة صناديق الانتخابات النيابية والبلدية في البلاد.

وقال المسؤول البحريني ، في بيان ، إن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل التي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات ، حيث تبيّن أن مصدر بعضها في إيران .

وأشار المتحدث إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلت على أن ايران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية ، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية.