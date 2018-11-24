بن غبريت : الجزائريون لا يهتمون بالرياضيات

سلّت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الضوء على تراجع الاهتمام بالرياضيات في الوسط المدرسي بالجزائر ، وذلك في خلال إشرافها صباح اليوم السبت بثانوية الرياضيات بالقبة في الجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الأيام الدولية حول تاريخ العلوم، والتي تم تنظيمها من طرف مخبر الابستمولوجيا وتاريخ الرياضيات LEHM بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة ،و مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية CRAAG ، وجامعة ايترشت UTRECHT بهولندا، وجامعة تلمسان، بحضور أساتذة و خبراء وباحثين جامعيين من مؤسسات وطنية ودولية.

وألقت الوزيرة بن غبريت ، كلمة تطرقت فيها إلى بعض الانشغالات المتعلقة بتعليم الرياضيات في قطاع التربية الوطنية ، حيث تطرقت إلى تراجع نسبة اهتمام تلاميذ المرحلة الثانوية بشعبة الرياضيات ، والتي لم تتجاوز نسبة الـ3.46 بالمئة بالمقارنة مع الشعب الأخرى.

وقالت بن غبريت في مداخلتها إن الإحصائيات تظهر "الاهتمام الضئيل الذي يوليه التلاميذ لشعبة الرياضيات (3,46%) وشعبة تقني رياضي (11,13 %) كما أن اهتمام التلاميذ بالتعليم التكنولوجي في الجزائر (15,80%) لا يواكب المقاييس العالمية (30%)"، وهو ما يتطلّب ، حسبها ، وضع "استراتيجية وطنية بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، خاصة وأن الرياضيات والعلوم هي من بين الكفاءات التي يتم تقييمها في المنافسات الدولية مثل PISA وTIMMS".

وأكدت وزيرة التربية أن تناول محور الرياضيات في مجال التعليمية ومجال البحث يستلزم التطرق إلى 4 مسائل، هي:"البحث عن الأسباب التي أدت، في مختلف الأطوار، إلى هذه القطيعة في مجال الرياضيات من الناحية المؤسساتية، الاجتماعية، المعرفية، التعليمية والبيداغوجية، والسعي نحو تحقيق التكامل بين الأطوار التعليمية لمرافقة مثلى للتلاميذ بهدف تثمين الرياضيات، وكذا تجاوز الممارسات التقليدية القائمة على الحفظ والاسترجاع، إضافة إلى تحفيز التلاميذ على التوجّه نحو شعب الرياضيات عند اختيار التخصصات الجامعية".