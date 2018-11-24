تأهل المنشد الجزائري لقمان إسكندر إلى نصف نهائيات “منشد الشارقة”

تأهل أمس المنشد الجزائري لقمان إسكندر إلى نصف النهائيات من “منشد الشارقة” فى دورته الـ11.

ورافق المنشد الجزائري لقمان إسكندر كل من المصرى محمد شعير، والسعودى عادل الأسدى.

وشهدت التصفيات للمرة الأولى فى تاريخ البرنامج ، تعادلاً فى درجات التقييم لمنشدين اثنين تأهلا معاً إلى جانب زميلهما.

وقدّم المنشدون خلال الحلقة أعذب الوصلات الإنشادية وأجملها.

حيث قدم لقمان أنشودة على مقام بيات “صلى الله على صاحب البراق” و”يا مطلع علينا” على مقام الحجاز، بأسلوب متفرّد ومتقن.

وأدى المنشد السعودى عادل الأسدى أنشودة “يا بختكم يا أهل مكة” التى قدمها على مقام الحجاز، وأنشودة “خلّ يدي”وفق مقام راست.

أما المنشد المصرى محمد شعير فقدم أنشودة “ربّ البرية” على مقام راست، و”قرآن ربي” على مقام البيات بجمالية متناهية.