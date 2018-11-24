فيديو: بسبب الأمطار ..أسرع صلاة جماعة في مكة وإلغاؤها في مساجد بالسعودية

شهدت السعودية تساقطا غزيرا للامطار أجبر إمام الحرم المكي الشريف، الجمعة، على تسريع إقامة الصلاة مباشرة بعد الأذان، واختصارها بقراءة سور قصيرة من القرآن الكريم، كما تم في منطقة القصيم إلغاء إقامة صلاة الجمعة في المسجد، وذلك بعد أن تسببت الأمطار بارتفاع منسوب المياه في الطريق المؤدي للجامع، ما دفع الإمام لدعوة المصلين عبر مكبرات صوت المسجد ليقيموا الصلاة في منازلهم.

شهدت السعودية تساقطا غزيرا للامطار أجبر إمام الحرم المكي الشريف، الجمعة، على تسريع إقامة الصلاة مباشرة بعد الأذان، واختصارها بقراءة سور قصيرة من القرآن الكريم، كما تم في منطقة القصيم إلغاء إقامة صلاة الجمعة في المسجد، وذلك بعد أن تسببت الأمطار بارتفاع منسوب المياه في الطريق المؤدي للجامع، ما دفع الإمام لدعوة المصلين عبر مكبرات صوت المسجد ليقيموا الصلاة في منازلهم.