بلماضي غاضب من مُحللي “البلاطوهات” :”وعلاش تطيحو على محرز”!

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي عن سُخطه الشديد من “مُحللي البلاطوهات” الجزائريين، وإنتقادهم الدائم والمُستمر لـ”رياض محرز” في الآونة الأخيرة.

وصرّح الرجل الأول في “الخضر” لـ”التلفزيون الجزائري” :”عليكم أن تُحبوا رياض، وفي نفس الوقت إنتقاده وأنا أعرف كيف أتعامل معه”.

وأضاف بالعامية :”كل يوم يطيحو على محرز بحصص خاصة عليه، هذا أمر غير مقبول، وأرفضه كُليا”.

وواصل :”أعتقد بأنهم غير منطقيين بالمرة، الإنتقاد مقبول، ولكن بطريقة إحترافية ومُعتدلة لا بالتهجم المُباشر”.

وأوضح المُدرب السابق لـ”الدحيل” بأنه دائما ما يضع النقاط على الحروف مع نجمه، ولكن دون إخراج ذلك إلى العلن.