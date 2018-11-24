عطّال يكشف سر سُرعته ولياقته العالية!
كشف الدولي الجزائري، يوسف عطّال سر لياقته البدنية العالية، وإندفاعه الدائم الذي أبهر به الجزائريين والفرنسيين في آن واحد مؤخرا.
وقال الظهير الصاعد للموقع الرسمي لـ”نيس” :”أنا ألعب في الليغ 1 بنفس العقلية التي كنت ألعب بها في الأحياء الجزائرية”.
وأضاف :”عندما إحترفت في أوروبا حافظت على نفس العقلية، مما يُفسر قيامي بالجري دون توقف طيلة تواجدي على أرضية الملعب”.
وختم في هذا الشأن :”انا أركض طيلة التسعين دقيقة، حيث أصعد للهجوم وأعود بعدها للدفاع دون كلل أو ملل وبإستمرار”.
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