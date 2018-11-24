آبل تتجه إلى خفض أسعار هاتفها الذكي " آيفون XR"

قالت تقارير صحفية صادرة، إن شركة "أبل"تتجه إلى خفض أسعار هاتفها الذكي "آيفون XR"، بعد أقل من شهر من إطلاقه.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تتجه الشركة الأمريكية "آبل" لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن "آبل" تخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان، من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة وهو آيفون XR.

وأوضحت المصادر، أن الشركات اليابانية تخطط لخفض سعر XR الأسبوع المقبل، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، علما أن سعر الجهاز يبدأ في متاجر "آبل" لليابان من 750 دولارا.

وتعزز هذه الخطوة المخاوف بشأن الطلب على الآيفون، حيث كانت الصحيفة الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن "آبل" تخطط لتقليص معدلات إنتاج أجهزتها الثلاثة الجديدة.