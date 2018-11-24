رسميا .. حجار ينهي مهام رؤساء جامعات وينصب جدد

أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مهام كل من رئيس جامعة شلف والطارف، ونصب رئيس جديد لجامعة تلمسان بعد وفاة رئيسها.

وحسب مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ” سبق برس” فإن الوزير حجار قد أنهى بصفة رسمية مهام كل من رئيس جامعة شلف والطارف ورفض تحويلهما إلى جامعة أخرى.

وأفاد نفس المصدر أن التغييرات في مدراء الجامعات لا تزال مستمرة في الأيام القليلة المقبلة، في انتظار الكشف عن قائمة التغييرات.

وعن أسباب إنهاء مهام مدراء المؤسسات ذكر – مصدرنا- إنها متعلقة بتقارير سوداء كانت على طاولة الطاهر حجار هذا الأخير الذي أصدر أوامر بتحويلهم وانهاء مهام بعضهم.

وتأتي التغييرات في إطار سلسلة التحويلات التي مست مدراء المؤسسات حيث سبق وأن ذكر سبق برس بتحويلات مست كل من جامعة خميس مليانة والبليدة وبومرداس وجامعة الجزائر 1.

ومعلوم أن التغييرات التي حدثت حينها كانت بسبب تقارير وصلت مصالح الطاهر حجار تضمنت الحصيلة البيداغوجية لتلك الجامعات خاصة ما تعلق بنسب الانتقال والمستوى التعليمي لكل جامعة.