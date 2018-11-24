نهاية إضراب الجوية الجزائرية .. والمفصولون ينتظرون إدماجهم

عاد تقنيو صيانة الطائرات بالخطوط الجوية الجزائرية المضربين إلى العمل بشكل عادي يوم الخميس بعد إضراب دام 13 يوما.

وكشف مصدر نقابي لـ ” سبق برس”، أن إدارة الجوية الجزائرية لم تتراجع عن قرار الفصل الذي شمل 12 نقابيا، في حين استطاع بقية العمال البالغ عددهم حوالي 60 موظفا من ممارسة نشاطهم بصفة طبيعية رغم مشاركتهم في الإعتصام الذي استمر قرابة 13 يوما داخل قاعدة الصيانة في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وفي الوقت الذي هددت فيه نقابة تقنيي الصيانة بالتصعيد إثر عدم السماح للنقابين المفصولين بالرجوع إلى مناصبهم، أكد المصدر أن وزارة الأشغال العمومية والنقل قدمت ضمانات لإعادة النقابيين لمناصب عملهم مقابل عدم التصعيد.

ورفع مهندسو وتقنيو الجوية الجزائرية جملة من المطالب ذات طبيعة مهنية واجتماعية أهمها تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة المؤسسة ونقابة تقنيي صيانة الطائرات التي تم الإخلال بها.