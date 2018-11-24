بونجاح يقترب من الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة

يقترب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي من التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك وفقا لما كشف عنه موقع "ديزاد فووت" المختص في الأخبار الرياضية، حيث كشف هذا الأخير أن ابن مدينة وهران يتواجد في اتصالات متقدمة مع إدارة فريق الجنوب الفرنسي بعد تداول اسمه منذ مدة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة السد ترفض تسريح أفضل هداف في بطولة أبطال آسيا بشكل نهائي، وإنما تود إعارته لـ"الوام" لمدة عام واحد فقط. هذا، وكان لاعب اتحاد الحراش السابق، قد تألق بشكل لافت في الأسابيع القليلة الماضية مع فريقه القطري ومع المنتخب الوطني الجزائري، خصوصا خلال المباراة الأخيرة أمام الطوغو برسم لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لـ"كان 2019 بالكاميرون"، أين سجل هدفه السابع مع المنتخب الوطني.