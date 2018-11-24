أمطار رعدية مرتقبة اليوم على 21 ولاية

توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية والجنوبية لأرض الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بهذه النشرية هي : وهران، مستغانم، تيزي وزو، الشلف، تيبازة، العاصمة، بومرداس،تيارت، الجلفة، المسيلة، الأغواط، الوادي، ورقلة، غرداية،معسكر، غليزان، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، وسعيدة".

وأشار ذات المصدر الى أن صلاحية هذا التنبيه ستكون ابتداء من صبيحة اليوم السبت الى غاية الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.