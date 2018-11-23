تفاصيل رحلتنا إلى كوريا الجنوبية مع شركة أل جي..LG Press Tour 2018

قامت شركة LG Electronics العالمية بالتعاقد مع متعاملها الإعلامي" Kalimat" بدعوة وفد إعلامي جزائري متكون من 14 صحفي مؤهل، في جولة إستكشافية وسياحية إلى مقراتها ومصانعها بكوريا الجنوبية.

وفي طبعتها الثالثة تمت دعوة الموقع الإخباري الإلكتروني "في بلادي" لنكون ضمن الوفد الذي شارك في جولة أل جي للصحافة 2018.



اليوم الأول : "سيول"

بعد وصول الوفد الصحفي الجزائري مساء الخامس من نوفمبر الجاري إلى مطار "سيول" الدولي في رحلة دامت قرابة 17 ساعة من مطار هواري بومدين مرورا بمطار دبي ، حظينا بإستقبال حار و رحب بنا القائمين الكوريين بكل حفاوة، و من ثم نقلنا مباشرة في حافلة خاصة إلى مطعم تركي فاخر لتذوق الأكلات التركية ، و بعدها إلى فندق "لوتي" الفخم "خمسة نجوم "لنمضي ليلتنا الأولى بكوريا الجنوبية.

وفي الصباح الباكر تم نقلنا إلى المقر الرئيسي لشركة LG في البرجين التوأمين (TWIN TOWERS) بالعاصمة" سيول" حيث قدم السيد "كان هونغ" رئيس مصلحة العلاقات العامة والعالمية لدى شركة LG Electronics نبذة تاريخية عامة عن الشركة ونظرة مستقبلية لإطلاع الوفد الجزائري على إستراتيجية الشركة في تطورها الدائم والمستمر





وبعدها كان لنا لقاء مع رؤساء فروع آل جي ليقدموا لنا آخر ما توصلت إليه التكونولجيا في الشركة

حيث تطرق كل من رئيس فرع الغسالات لدى LG السيد "لي سانغ "و السيد "سوينغ شي" رئيس فرع الثلاجات وكذا رئيس فرع المبردات لتقديم آخر المنتجات المتطورة التي تم إبتكارها (والتي تتصف بثلاث صفات هامة ومشتركة تميز منتجات شركة LG عن باقي الشركات المنافسة لها ألا وهي (الذكاء، سرعة التنفيذ و الذكاء الإصطناعي),

تم نقلنا إلى قاعة العرض الخاصة بشركة LG للاكترونيات لأحدث منتوجات LG في العاصمة "سيول"التي تضم أحدث الإبتكارات التي توصلت إليها هذه العلامة المميزة.









غسالات LG الذكية LG Twin Wash

الثلاجة الذكية Instaview Door-in-Door

الطهى الذكى LG Neo Chef

منتجات LG للتبريد





وبعدها كا لنا لقاء مع مع السيد "تيجي ليي" نائب رئيس التسويق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة LG الذي قدم لنا شرحا مفصلا عن منتجات الشركة وإستراتيجية التسويق في المنطقة العربية والجزائر خاصة ،حيث أكد على ضرورة معرفة المستهلك الجزائري بمنتجات LG المتطورة و آلاتها الذكية والفاخرة التي تتمتع بجودة عالية.

وفي نهاية اليوم إنتقلنا إلى مركز LG للبحث والتطوير لتمكيننا من رؤية منتجات الشركة الذكية عن قرب حيث قامت هذه الأخيرة بإستعراض منزل كامل المسمة ب"المنزل المستقبلي"كونه مثالي و يحتوى على المنتجات الذكية التى أطلقتها الشركة و الذي يحتوي على منتجات تعمل بشكل كامل عن طريق الأوامر الصوتية وعن طريق برنامج ThinQ ومتصلة جميعها

بالصور والفيديو : LG تستعرض منزل المستقبل

اليوم الثاني :" بوسان"

تنقلنا بطائرة إلى منطقة "بوسان"بأقصى جنوب كوريا وبالتحديد إلى" تشانغ وون" أين يوجد أضخم مصنع لشركة LG حيث يمتد على مساحة كبيرة ويحتوى على عدة خطوط للتجميع ومبنى إداري يتضمن معرض لمنتجات الشركة يشبه المتحف ويحتوي على أحدث منتجات LG الالكترونية وتقنياتها المتطورة.

تفاصيل اليوم الثاني من هنا : زيارتنا لمصنع شركة LG الموجود ب Changwon في كوريا الجنوبية

اليوم الثالث والرابع

بعد مرور يومين من الرحلة الإستكشافية الخاصة بشركة LG نضم القائمين على هذة الجولة رحلة سياحية مخصصة للوفد الجزائري للتسلية والراحة حيث تم نقلنا بطائرة إلى جزيرة "جيجو" الساحرة

وكما حدثنا من قبل السيد كان هونغ رئيس مصلحة العلاقات العامة والعالمية لدى شركة LG Electronics أننا لكي نفهم سياسة الشركة يجب علينا أن نعرف الثقافة الكورية ولهذا الشأن تنظم LG رحلة سياحية تزامنا مع تعريف آخر منتجاتها

وفعلا كانت رحلة ممتعة ومشوقة إستطعنا من خلالها أن نجمع فيها بين المعلومة والمتعة في جو أخوي مرح مع وفد من خيرة الصحفيين الجزائريين الذين كانوا في قمة الإحترافية.

شركة LG Electronics العالمية تنظم رحلة مميزة خصيصا للوفد الصحفي الجزائري "LG Press tour"









