أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بداية من السبت

ستشهد مختلف مناطق الوطن بدءا من السبت، تساقط أمطار رعدية وانخفاضا نسبيا في درجات الحرارة، على اثر الاضطراب الجوي القادم إلى المناطق الشمالية والهضاب العليا، حيث ينتظر أن يستمر إلى غاية الخميس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فٌإن الاضطراب الجوي القادم السبت سيشمل مختلف مناطق الوطن الغربية والوسطى والشرقية، مع تسجيل رعود على المرتفعات وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، نتيجة انخفاض جوي قادم من أوروبا، في حين سيتخلل الأجزاء بعض الصفاء يومي الأحد والاثنين.

وستشهد درجات الحرارة خلال الأسبوع بدورها انخفاضا محسوسا، حيث ستتراوح الدنيا منها ما بين 10 و11 درجة مئوية بالولايات الساحلية على غرار العاصمة ووهران وعنابة، فيما لن تتجاوز درجات الحرارة القصوى 17 درجة مئوية، أما على مستوى الولايات الداخلية والهضاب العليا، فإن حرارة الطقس ستتراوح ما بين 13 و14 عبر كل من ولايات سطيف وقسنطينة وسيدي بلعباس ومعسكر والجلفة وغيرها من الولايات.

وفي سياق ذي صلة، حذرت نشرية خاصة صادرة عن مصالح الأرصاد الجوية من تساقط غزير للأمطار عبر ثلاث ولايات جنوبية وهي تندوف، بشار، أدرار طيلة اليوم، على أن تعود الأجواء للصفاء في المساء، في حين سيعم الصحو بقية المناطق الصحراوية للوطن.