غوارديولا يُلمح لمواصلة الإعتماد على محرز في لقاء ويستهام

سيكون النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بنسبة كبيرة في التشكيلة الأساسية التي ستواجه ويستهام.

في اللقاء المُقرر يوم الأحد في الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “لندن” الأولمبي.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”بيرناردو سيلفا لا يستطيع اللعب ضد ويستهام.. إصابته ليست خطيرة لكنه سيغيب”.

وفي ظل غياب كيفين دي بروين أيضا المُصاب فإن المدرب الإسباني سيعتمد بنسبة كبيرة على نجم الخضر في التشكيلة الأساسية مرة آخرى.