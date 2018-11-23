دعوى قضائية لمنع زيارة بن سلمان لتونس

أعلنت هيئة المحامين التونسيين للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية لمنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من زيارة تونس على خلفية جريمة قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال المحامي نزار بوجلال المنسق العام لهيئة المحاميين التي تضم 50 محاميا في بيان نشره اليوم جاء فيه "تناقش مجموعة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة وبتكليف من بعض الصحافين والمدونين الوطنيين تقديم دعوى قضائية لمنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من زيارة تونس لفك عزلته على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي "

وأكد نزار بوجلال أنه "من المرجح عقد ندوة صحفية في اليومين القادمين لتحديد الآليات التقنية والنضالية للتصدي لمجرمي الحرية وملاحقة الرأي الآخر"

ومن المقرر أن يقوم ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان بزيارة إلى تونس ضمن جولة تشمل إضافة إلى تونس خمس دول عربية أخرى وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر والجزائر وموريتانيا، وفق تقارير لم تؤكدها المصادر الرسمية .

وفي السياق أعلن رئيس نقابة الصحفيين في تونس ناجي البغوري عن موقفه الرافض للزيارة المرتقبة لمحمد بن سلمان إلى تونس ونشر تغريدة جاء فيها " دم الإعلامي جمال خاشقجي لم يبرد بعد، القاتل بن سلمان لا أهلًا ولا سهلا بك في بلد الانتقال الديمقراطي، تونس".