النتائج الجزئية لمباريات كأس الجزائر

النتائج الجزئية لمباريات الدور الجهوي الأخير لكأس الجزائر في كرة القدم (منطقة الوسط) التي جرت اليوم الجمعة وشهدت مفاجئة من العيار الثقيل بعد إقصاء أولمبي الشلف رائد الرابطة المحترفة الثانية موبيليس أمام مولودية شرشال الذي ينشط في القسم الجهوي بنتيجة (0-1) بعد الوقت الإضافي.

رابطة البليدة - الجمعة:

جمعية الشلف - مولودية شرشال 0-1 (بعد الوقت الإضافي)

السبت (14:00):

بن سليمان : وداد بوفاريك - شباب عين وسارة

الشلف : شباب واد الفضة - مولودية واد سلي

خميس مليانة : رائد عين الدفلى - اتحاد بومدفع

وادي العلايق : اتحاد البليدة - نجم القليعة

رابطة الجزائر - الجمعة:

اتحاد الأخضرية - شبيبة الشراقة 1-0

جيل حي الجبل - شبيبة بجاية 0-1

نجم بن عكنون - اتحاد بني دوالة 1- 2

أولمبي أقبو - مولودية البويرة 2 -0

السبت (14:00):

بومرداس : نجم بودواو - اتحاد الحراش

البويرة : جمعية الأمن الوطني - نادي صدوق

بودواو : شبيبة بلفيدير - اتحاد ذراع بن خدة

الرغاية : رائد القبة - نادي أولاد موسى.

الدور الجهوي الأخير - منطقة الجنوب : النتائج الجزئية

النتائج الجزئية لمباريات الدور الجهوي الأخير لكأس الجزائر في كرة القدم (منطقة الجنوب) التي جرت اليوم الجمعة على أن تختم يوم غد السبت :

رابطة ورقلة - الجمعة:

أولمبيك المقرن - نادي تقرت 2-1

امل ورقلة - شباب بني ثور 1-3

اتحاد الأغواط - مستقبل الرويسات 1-3

السبت (سا :15:00):

الأغواط : اتحاد النزلة - تضامن سوف

رابطة بشار - الجمعة:

شباب المشرية - مولودية البيض 0-1

السبت (سا 14:00):

كرزاز : شباب أدرار - شباب قير عبادة.

(الدور الجهوي الاخير - منطقة الشرق : النتائج الجزئية

النتائج الجزئية لمباريات الدور الجهوي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم (منطقة الشرق) التي جرت اليوم الجمعة على أن تختم يوم غد السبت:

رابطة قسنطينة - الجمعة:

شبيبة سكيكدة - اتحاد الشاوية 1-0

مولودية العلمة - شبيبة جيجل 3-0

شباب قرية موسى - شبيبة تيزي نبشار 4-1

نادي بوقاعة - مولودية قسنطينة 1-0

جمعية الخروب - بازر صخرة 1-1 (تأهل بازر صخرة بركلات الترجيح)

السبت (14:30):

تاجنانت : ملعب سطيف - نادي القرارم

حمام سخنة: أمل شلغوم العيد - اتحاد سطيف

رابطة باتنة - الجمعة:

شباب باتنة - أمل مروانة 0-0 (توقف اللقاء)

شباب قايس - نادي تازوقارت 1-0

وفاق المسيلة - اتحاد خنشلة 1-3

السبت (سا :14:00):

راس العيون: مولودية المسيلة - مولودية باتنة

طولقة : أمل بوسعادة - جمعية عين التوتة

برج بوعريريج : نجم أولاد دراج - نجم مقرة

رابطة عنابة - السبت (سا 00 :14):

بوشقوف : حمراء عنابة - نادي بوشقوف

طاشة : نصر الفجوج - اتحاد عنابة

الطارف : وفاق البسباس - شبيبة شبايطية

عنابة : شباب بومهرة - شباب الدرعان

سدراتة : وفاق تبسة - اتحاد الشلالة.