مركز البحث في الميكانيك وافد جديد يرى النور بقسنطينة

نشرت الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 60 ينص على إنشاء مركز بحث يسمى “مركز البحث في الميكانيك”

وحسب المصدر فإن المركز يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي و يكون مقره في قسنطينة

أين يكلف بإنجاز مراكز البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميدان الميكانيك.

و يتعلق الأمر خصوصا بتصميم و نمذجة آلات و طرائق التصنيع و تطوير المنتجات والطرائق و الأنظمة و التجريب و التحكم الصناعيين و تسيير و مراقبة عمليات

التصنيع و تصنيع المواد المعدنية المركبة و اهتلاك الأدوات و تجريب و إتلاف السطوح و المواد و المساهمة في تقييس القطع المنتجة.

وحسب الجريدة فإن هذا المجلس يضم إدارة هذا المركز ممثلي وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالصناعة و المناجم

و الوزير المكلف بالطاقة و الوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة

بالإضافة إلى الوزير المكلف بالفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الوزير المكلف بالبيئة و الطاقات المتجددة

وكذا الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالأشغال العمومية و النقل

إلى جانب ممثلي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية و المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية