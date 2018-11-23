الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة الجزائر

سجل الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة "باهتمام" المبادرة الجزائرية من أجل تفعيل اتحاد المغرب العربي.

وصرح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي تعقيبا على هذه الخطوة "نسجل باهتمام اقتراح الجزائر القاضي بتنظيم اجتماع لوزراء شؤون خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي"، مؤكدا أن "كل مبادرة بناءة من شأنها المساهمة في تعاون جيد بمنطقة المغرب العربي مرحب بها عموما".

ويذكر أن الجزائر راسلت رسميا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال.

وأوضجت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الخميس أن "هذه المبادرة تنم مباشرة من قناعة الجزائر الراسخة والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله" مضيفة أنها "تأتي امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 17 و18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الإفريقية".

وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي".