“فينربخشة” يصدم إسلام سليماني !

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن نادي “فينربخشة” التركي يتجه للتخلي عن النجم الجزائري “إسلام سليماني” وإنهاء فترة إعارته في الميركاتو الشتوي.

فقد أكدت ذات التقارير، أن النادي التركي يفكر جديا في ضم “كينيت زوهور” مهاجم “كارديف” ومستعد لتقديم عرض مغري له في الميركاتو الشتوي.

هذه الأخبار من شأنها أن تؤثر كثيرا على اللاعب الجزائري الذي لم يجد ضالته منذ رحيله من “سبورتينغ لشبونة” بإتجاه “ليستر سيتي”.

ومن المحتمل أن تكون عودة “سليماني” إلى “الكينغ باور ستاديوم” بداية من شهر جانفي المقبل، بالرغم من أن عقد إعارته مع “فينربخشة” ينتهي شهر جوان المقبل.