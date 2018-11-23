غوتي: “الفاف ستدافع بقوة عن عبيد شارف”

أكد رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، أنّ هيئته والإتحاد الجزائري لكرة القدم، يساندان الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، وأنّ الفاف ستدافع بكل قوة عنه.

وصرح محمد غوتي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “مهدي عبيد شارف من أحسن الحكام الجزائريين، والفاف ستدافع عنه بقوة، لأننا متأكدون من نزاهته”.

وأضاف: “لا يمكننا التشكيك في نزاهة الحكم عبيد شارف، لأننا نعرفه جيدا، ولطالما أدار مباريات كبيرة بأحسن طريقة، وشرّف الصافرة الجزائرية”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، بعد العقوبة التي سلطتها “الكاف” على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، واتهامه بعدم النزاهة، خلال المباراة التي أدارها بين الأهلي المصري، والترجي التونسي، لحساب نهائي رابطة أبطال إفريقيا.