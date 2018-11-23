بعد فرنسا.. احتجاجات في بلجيكا ضد ارتفاع أسعار الوقود

عمّت احتجاجات واسعة إقليم والونيا جنوبي بلجيكا، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب.

وأوقفت الشرطة نحو 40 شخصا، واحتجزت العديد من السيارات على خلفية أعمال الشعب، فيما استخدم عناصرها خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. بحسب موقع “صوت أوروبا” الإخباري.

والسبت الماضي، بدأ محتجون في أنحاء فرنسا كافة، تحركات شعبية واسعة النطاق؛ اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.

وأطلق المتظاهرون على التحركات الشعبية اسم حركة “السترات الصفراء”، التي ولدت نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية ارتفاع الرسوم على المحروقات.

ويعترض المحتجون بشكل رئيسي على غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المحروقات. ففي غضون عام واحد، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 23 بالمائة للديزل، و14 بالمائة للبنزين، غير أن حكومة إدوار فيليب، ترغب في رفع الرسوم من جديد مطلع 2019