نجوم “الكالتشيو” سيصبغون وجوههم بالأحمر من أجل النساء

سيدخل لاعبو الدوري الإيطالي (سيريا آ) مبارياتهم في الجولة 13 مع صبغة باللون الأحمر على وجوههم، في بادرة تضامن مع النساء اللائي يتعرضن للعنف.

ووقعت رابطة الدوري الإيطالي شراكة مع منظمة “وي وورلد أونلس” التي تدافع على حقوق المرأة حول العالم، حيث سيضع اللاعبين صبغا أحمر اللون على وجوههم، كما سترافقهم نساء مرتديات لقمصان المنظمة قبل انطلاق المباريات.

وسيشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحملة للمرة الأولى، حيث سيضع الصبغ الأحمر على وجهه عندما يواجه فريقه يوفنتوس نادي سبال المتواضع مساء السبت.

ويدعم الحملة حارس المرمى الإيطالي السابق فرانشيسكو تولدو، الذي قال: “العنف مشكلة في مجتمعنا، ولحل هذه المشكلة، على أبنائنا تعلم الأخلاقيات الصحيحة”.

وسيدخل يوفنتوس اللقاء وهو يتربع على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن نابولي الوصيف.