الجمعة السوداء Black Friday تكتسي الأبيض في الدول العربية بحثًا عن المتسوقين

انتقل تقليد الجمعة السوداء Black Friday من الغرب إلى العديد من الدول العربية التي فضلت أن تعرب الاسم إلى الجمعة البيضاء نظرًا لما لهذا اليوم من قدسية لدى المسلمين حيث تقوم العديد من المتاجر بتقديم تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها لمواجهة الركود وبحثًا عن المزيد من المبيعات.

وبالرغم من الاهتمام الذي تلقاه الجمعة السوداء في الغرب إلا أن تأثيرها محدود في تحفيز المستهلكين في العديد من الدول العربية.

تاريخ الجمعة السوداء

والمعروف أن الجمعة السوداء Black Friday هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في الجمعة الأخيرة في شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

في الجمعة السوداء Black Friday تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا.

بسبب الخصومات الكبيرة ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها.

وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالتقافز والركض كلٌ يرغب في أن يحصل على النصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن.

في يوم الجمعة السوداء تقوم أيضا بعض متاجر الإنترنت مثل موقع أمازون وإيباي بتقديم عروض مغرية، ففي ذلك اليوم يقوم الموقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، ويقوم إضافة إلى ذلك بتقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.

ومن أشهر المواقع التي تعتمد تخفيضات الجمعة السوداء متجر أمازون للتسوق الإلكتروني والذي يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم للشراء منه لما يوفره من تخفيضات كبيرة في ذلك اليوم. إضافة إلى المتاجر الأمريكية الكبيرة Walmart ومتجر Bestbuy ومتجر Target. وكبرى المتاجر البريطانية مثل John Lewis ومتجر very.co.uk ومتجر Argos. أما في الوطن العربي فأشهر المتاجر التي تقدم تخفيضات الجمعة السوداء هو متجر سوق كوم، ومتجر جوميا، ومتجر إكسترا ستور أيضاً.

سر تسمية الجمعة السوداء

تعود تسمية الجمعة السوداء إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة والذي شكل ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا، تعافت منها عن طريق عدة إجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع ومنذ ذلك اليوم أصبح تقليدا في أمريكا أن تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعاود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعي بعد انقضاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص في هذا اليوم.

توقيت الجمعة السوداء

يأتي يوم الجمعة السوداء في توقيت مختلف كل سنة، فهو ليس ذا توقيت ثابت، فهو يأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وهو الذي يكون في يوم الجمعة الاخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، على سبيل المثال، يوم الجمعة السوداء في عام 2015 كان في 27 نوفمبر، أما في 2016 فكان في 25 نوفمبر، وفي 2017 فهو في 24 نوفمبر وفي عام 2018 يوافق الجمعة السوداء يوم 23 نوفمبر.