مُشكلة “محرز” مع “فيرناندينيو” في طي النسيان!

تأكد من جديد بأن المُشكل الأخير بين الدولي الجزائري، رياض محرز مع زميله البرازيلي، “فيرناندينيو”، أصبحت من الماضي وبصفة رسمية.

وظهر الجناح الطائر للمنتخب الوطني في التدريب الأخير لـ”مانشستر سيتي”، وهو يضحك مع متوسط ميدان “السيليساو” والألماني المُتألق “لوروا ساني”.

وكان إبن “سارسال” أكد في تصريحات لـ”النهار” منذ أيام مضت بأن ماحدث بينه وبين “فيرناندينيو”، مُجرد سوء تفاهم بسيط فقط.

يُذكر بأن، رياض محرز، مُرشح لمواصلة مُشاركته بصفة أساسية مع “الستيزنس” خلال تنقلهم للعاصمة لندن لمواجهة “ويست هام”، غدا السبت.