براهيمي لتعويض “ريان بابل” في “بشكتاش”

كشف موقع “غول” العالمي، أن إدارة “بشكتاش” التركي لا تريد تجديد عقد لاعبها “ريان بابل” وتريد تعويضه بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي”.

ووجود “براهيمي” في نهاية عقده مع “بورتو” يشجع إدارة الفريق التركي على التعاقد مع نجم “الدراغاو” في صفقة انتقال حر.

وكان رئيس “بشكتاش” قد أبدى في وقت سابق إعجابه بالنجم الجزائري مؤكدا أنه يبقى متابعا له ويتمناه يوما ما في فريقه.

يذكر أن المفاوضات بين “براهيمي” وإدارة “بورتو” وصلت إلى طريق مسدود وهو ما يجعل الجزائري قادرا على التفاوض مع أي فريق قبل 6 أشهر من نهاية عقده.