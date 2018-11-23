عميمور: الردّ الجزائري على محمد السادس هو "الحلّ المنطقي"

رحّب الإعلامي والدبلوماسي الجزائري السابق محي الدين عميمور بدعوة الجزائر إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي ، في أول ردّ رسمي من الخارجية الجزائرية على اقتراح الملك المغربي محمد السادس إنشاء لجنة مشتركة للحوار بين البلدين ، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى ما يسمى المسيرة الخضراء.

وقال الدكتور عميمور في منشور على حسابه في فيسبوك اليوم الخميس :"اقتراح الجزائر لجمع وزراء الاتحاد هو الحلّ المنطقي لقضايا المغرب العربي فعلا"، قبل أن يضيف :"..وليس اللقاءات الثنائية التي يُدعى لها تلفزيونيا"، في إشارة إلى الخطاب الملكي الذي صدر من الطرف المغربي.