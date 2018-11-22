هذا عدد المستفيدين من صندوق الزكاة في الجزائر

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، اليوم الخميس ، أن المستفيدين من حصيلة صندوق الزكاة قد بلغ 282.860 مستفيدا عبر جميع ولايات الوطن .

وقال عيسى ، في خلال عرضه حصيلة القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية في البرلمان ، أن عدد الاستفادات من صندوق الزكاة ، الذي بلغت حصيلته 1 مليار و456 مليون دينار جزائري في العام 1439ه ، وصل إلى 282.860 مستفيدا عبر جميع ولايات الوطن، فضلا عن المساهمة الفعالة في البرامج التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، كطرود رمضان، ومحفظة المحتاجين في الدخول المدرسي.