تقارير إعلامية: بن سلمان يزور الجزائر لأول مرة

نقلت وسائل إعلام أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيجري بداية من اليوم الخميس زيارة تشمل 6 دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وتونس ومصر والجزائر وموريتانيا.

ومن المنتظر حسب اذاعة موزاييك التونسية أن يحل بن سلمان في تونس يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018. فيما لا يعرف تاريخ حلوله بالجزائر. حيث لم يصدر أي بيان رسمي من طرف الجزائر أو السعودية بخصوص هذه الزيارة.

ومن المقرر حسب ذات المصدر أن يتحوّل بن سلمان بعد نهاية جولته العربية إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين نهاية الشهر الجاري.

وغادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المملكة ، اليوم الخميس ، للقيام بجولة في عدد من الدول العربية ، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي ، أن مغادرة ولي العهد للتراب السعودي ، في زيارات خارجية ستشمل عدّة "دولا عربية شقيقة" لم تحدّد أسماءها ، جاء " بناء على توجيه الملك سلمان" ، وذلك "انطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".