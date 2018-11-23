بالصور والفيديو : LG تستعرض منزل المستقبل



ضمن فعاليات جولة أل جي 2018 المخصصة للوفد الجزائري

تم نقلنا إلى قاعة العرض الخاصة بالشركة لأحدث منتوجات أل جي في العاصمة سيؤول حيث أحدث ما ينتج من إبتكارات

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وبعدها تم نقلنا لمركز أل جي للبحث والتطيور لتمكيننا من رؤية منتجات الشركة الذكية عن قرب

خلال زيارتنا لمقر الأبحاث والتطوير قامت الشركة بإستعراض منزل كامل يحتوى على المنتجات الذكية التى أطلقتها الشركة وهذا المنزل أحتوى على منتجات تعمل بشكل كامل عن طريق الأوامر الصوتية وعن طريق برنامج ThinQ ومتصلة جميعها ببعض فعن طريق سماعة LG الذكية تتمكن من التحكم فى كل شئ فى ذلك المنزل بدءاً من التكييف ومنقى الهواء مروراً بالغسالة والثلاجة وصولاً إلى الأضواء أو تشغيل الموسيقى إذا أردت على أحدى السماعات أو على التلفزيون كل ذلك تستطيع التحكم به عن طريق مساعد جوجل الذكى أو عن طريق السماعه الذكية التى تنتجها الشركة أيضاً.

عند إطلاق الشركة للسماعة الذكية خاصتها قامت بخطوة رائعة وهى الإعتماد على مساعد جوجل الذكى فى تلك السماعة فهى لم تقوم بعمل مساعد جديد قد لا يكون جيد مثل ما قامت سامسونج مع بيكسبى ولكنها قامت بإستخدام مساعد جوجل والذى هو بالفعل مساعد شخصى رائع وذكى.









