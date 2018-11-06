محادثات بين ربراب وماكرون حول المشاريع المستقبلية لسيفيتال في فرنسا

من المتوقع أن يعلن رجل الأعمال يسعد ربراب، الذي لا يزال مشروعه الصناعي الكبير في الجزائر متوقف منذ أكثر من 590 يومًا، أن يعلن عن استثمار جديد في فرنسا، يوم الأربعاء 7 نوفمبر.ويضاف هذا المشروع الى تلك المشاريع التي أنجزها المجمع الجزائري في الضفة الأخرى منالبحر الابيض المتوسط، في السنوات الأخيرة، وأشهرها هي استحواذه على العلامتين “براند” و”أوكسو”.وفي مساء الاثنين، التقى بسعد ربراب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مدينة Pont-à-Mousson، حيث تم التطرق بين الطرفين الى “المشاري المستقبلية لسيفيتال في فرنسيا” على حد تعبير ربراب.