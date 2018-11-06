أكد الأمين العام لوزارة التجارة الشريف عوماري سعيَ الجزائر إلى تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري، مما يسمح بتنويع الصادرات، وتخفيف التبعية للمحروقات كاشفا عن مشاركة 33 متعاملا جزائريا في معرض قطر بصفة الجزائر ضيف شرف.

وقال عماري للقناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" إن الجزائر تسعى إلى تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، كاشفا عن مشاركة 33 متعاملا جزائريا في معرض المنتوجات الغذائية والضيافة بقطر، الذي تحل به الجزائر ضيف شرف من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري ، مضيفا أن المناسبة فرصة لترقية المنتوج الجزائري في الأسواق الخليجية، التي وصفها بالسوق الواعدة، خاصة بالنسبة للمنتوجات الغذائية التي تمثل 5.5 بالمائة من المبادلات.

وقال ضيف الصباح إن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تعزيز تواجد المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية بإحداث آليات جديدة ، توفر الدعم اللوجستيكي عبر مساهمة وزارة النقل والأشغال العمومية وتفعيل صندوق دعم الصادرات، في حدود عقلانية تضمن تعزيز المنتوج الجزائري وتنافسيته في الأسواق العالمية.

وتسعى الجزائر التي ستشارك في فعاليات معرض قطر في طبعته الرابعة بصفتها "ضيف شرف" إلى استكشاف الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في السوق القطرية المصنفة ضمن الأسواق الإقليمية الناشئة في منطقة الخليج العربي.

و قد خصص جناح تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع للمتعاملين الجزائريين في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض ، ينشطون أساسا في مجال الصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات والسياحة .

وترعى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير " سافكس" المشاركة الأولى للجزائر في هذا المعرض، حيث ستسعى إلى إبراز جودة المنتوج الجزائري في مجال الصناعات الغذائية والخدمات لدى المتعاملين المشاركين والزوار.

وستجمع هذه التظاهرة الدولية مختلف المتعاملين في مجال الفنادق والممونين والمستثمرين وغيرهم من المهنيين قادمين من مختلف دول العالم لتقديم أحدث المنتجات والحلول و بحث فرص الشراكة و التعاون .