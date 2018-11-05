الإفراج المؤقت عن الألوية الخمسة المسجونين

نقلت “TSA” عن مصادر موثوقة، أن الألوية الخمسة الموقوفين منذ 14 أكتوبر الماضي، تم إطلاق سراحهم اليوم الاثنين 5 نوفمبر، وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.

وكان قادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة، وهم على التوالي اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبد الرزاق شريف، إضافة إلى اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني، واللواء بوجمعة بودواور مدير المالية بوزارة الدفاع الوطني، قد تم وضعهم رهن الحبس من قبل المحكمة العسكرية في البليدة بتهم الثراء غير المشروع، وإستغلال الوظيفة السامية، وذلك يوم 14 أكتوبر الماضي.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع خلف القضبان ، تم إطلاق سراحهم بعد ظهر اليوم الاثنين في انتظار المحاكمة، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.